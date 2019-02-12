banner1002
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Diyarbakır'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışmalarıyla devam ettirdi.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 3 pas çalışması ve topla oyunun arıdından, çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahin


Kaynak: AA
Etiketler; #konyaspor #fenerbahçe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.