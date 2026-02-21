🔴 Konyaspor – Galatasaray CANLI İZLE! Konyaspor – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Zirve yarışı ve alt sıraları yakından ilgilendiren kritik 90 dakika başlıyor. Lider sahaya eksiklerle çıkıyor, ev sahibi ise çıkış arıyor. Dev maçın yayın saati ve ekran bilgileri netleşti.
KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig’de kritik randevu bugün oynanıyor.
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek, VAR hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.
🔴Galatasaray ilk 11: Uğurcan, Sacha Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Sara, Lemina, Sallai, Yunus, Sane, Icardi.
Galatasaray 22 maçta topladığı 55 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip son 10 lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak form grafiğini yukarı taşıdı.
🔴 Konyaspor – Muhtemel 11
3-4-1-2 veya 3-4-3 dağılımıyla öne çıkan tahmini kadro:
Kaleci: Bahadır Güngördü
Defans: Adamo Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme Haubert
Orta saha: Yhoan Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Kazeem Olaigbe
İleri uç: Deniz Türüc, Jackson Muleka, Blaž Kramer
MAÇ NEREDEN İZLENİR? HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın yayın bilgileri netleşti.
Konyaspor – Galatasaray mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma yalnızca abonelik sistemi üzerinden izlenebilecek.
Ayrıca beIN CONNECT platformu üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanabilecek. Ücretsiz ya da açık kanaldan yayın bulunmuyor.