Atiker Konyaspor, sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun son iç saha maçında Göztepe’yi konuk edecek Atiker Konyaspor, günü yapılan tek antrenmanla değerlendirdi.



Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve çıkış çalışması ile başladı.



5’e 2 ve topa sahip olma çalışması yapan oyuncular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Antrenmanda uzun süredir tedavisine devam edilen Abdou Razack Traore de topla çalışma yaptı.