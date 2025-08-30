Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Milli Takım kadrosuna yorum: Hak eden oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum ve beklentimiz de vardı

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası milli takım kadrosuna Konyaspor’dan oyuncu alınmamasını eleştirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor’da teknik direktör Recep Uçar, 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

İSTEDİĞİMİZİ ALARAK DÖNÜYORUZ

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Uçar, Göztepe’nin ligin en zor deplasmanlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Zor deplasman. İstediğimizi alarak dönüyoruz. Bireysel pas hataları sonrası rakibi oyuna ortak ettik. İlk yarının sonuna doğru Göztepe’nin pozisyonları oldu. Duran toplar en büyük hücum silahlarıydı, 50. dakikada bizi cezalandırdılar. O bölümde dağılabilirdik ama kalecimiz bizi oyunda tuttu. 85. dakikada karşılığını aldık. Göztepe’den alınan 1 puan bence değerli. Bu sene henüz gol yememişti, ilk gol atan takım biz olduk.” dedi.

Uçar, milli takım kadrosuna ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

BUGÜN MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANINCA ŞAŞIRDIM

“Bugün milli takım kadrosu açıklanınca şaşırdım. Hak eden oyuncularımız vardı, beklentimiz gerçekleşmedi. Hocamız değerli bir teknik adam, karara saygı duyuyorum ama fikirlerimi yüz yüze paylaşmayı isterim. Melih İbrahimoğlu, Adil Demirbağ ve Umut Nayir’in milli takımı hak edecek performansları olduğunu düşünüyorum. Bu yorumumu destekleyecek çok veri var. Milli takım kadrosu 3 büyükler ve Avrupa’da oynayanlardan oluşuyor.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

