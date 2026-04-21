Konyaspor yarı finalde! Fenerbahçe'den Kupa'ya dramatik veda

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan müsabakanın normal süresi, her iki takımın da savunma güvenliğini ön planda tuttuğu kontrollü bir oyunla 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe, Skriniar ve Kerem Aktürkoğlu ile yakaladığı fırsatları kaleci Bahadır Güngördü’yü geçemeyerek harcarken; Konyaspor, Bardhi ve Jevtovic’in uzaktan şutlarıyla rakip kaleyi yokladı.

Oyun disiplininden taviz vermeyen ev sahibi ekip, maçı uzatma devrelerine taşımayı başardı.

VAR MÜDAHALESİ VE KADER ANI

Uzatma devrelerinin son bölümünde tempo yükselirken, maçın kaderini belirleyen pozisyon 118. dakikada yaşandı. Fenerbahçeli Semedo’nun ceza sahası içerisinde Kramer’e yaptığı müdahale sonrası oyun devam etti. Ancak VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Ozan Ergün, pozisyonu monitörde inceledi ve beyaz noktayı gösterdi.

JEVTOVIC’TEN SOĞUKKANLI BİTİRİŞ

Maçın 120+2. dakikasında topun başına geçen Marko Jevtovic, kaleci Ederson ve topu ayrı köşelere göndererek skoru tayin etti. Bu golle birlikte sahadan 1-0 galip ayrılan Konyaspor, kupada adını yarı finale yazdırırken Fenerbahçe sezonun kupa hedefine çeyrek finalde veda etmiş oldu.

Yeşil-beyazlıların yarı finaldeki rakibi, Beşiktaş - Alanyaspor müsabakasının galibi olacak. Konyaspor'un bu zaferi, turnuvadaki şampiyonluk iddiasını stratejik bir boyuta taşıdı.