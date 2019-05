Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, "Antalyaspor, Avrupa'da olduğu zaman hem kentin hem kulübün marka değeri artacaktır." dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kulubün Döşemealtı ilçesindek Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında zorlu bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Zorlu dönemi Ali Şafak Öztürk'ün başkan olmasıyla atlattıklarını dile getiren Korkmaz, o dönemin kendileri açısından önemli bir tecrübe olduğunu ve artık her şeyin planladıkları, istedikleri gibi gittiğini belirtti.

Öztürk'ün başkan olmasıyla takımda pozitif bir hava esmeye başladığını ve güzel bir enerji yakaladıklarını anlatan Korkmaz, "Takım birbirine bağlandı, kenetlendi ve çok şükür bugünlere geldik." dedi.

Korkmaz, çok daha güzel günlerin kendilerini beklediğini kaydetti.



Kentte Avrupa seslerinin yankılanmaya başladığını anımsatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Erzurum ile kendi evimizde oynadığımız ve 1-1 sonuçlanan maçı kazansaydık Avrupa için gerçekten büyük bir adım atmış olacaktık. Bu fırsatı teptik. Önümüzde zor maçlar var. Alt sıralarda mücadele eden takımlarla oynuyoruz. Bizim için bu maçların zorluk derecesi daha da yüksek oluyor. Onların zihinsel hazırlığı, maçlara konsantrasyonları çok yoğun oluyor. Bizim de aynı şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Sezon başı düşündüğümüzün tam tersi oldu. Avrupa kupalarına katılmak için uğraşıyoruz. Ayrı bir heyecan, güzel bir stres. Ben de açıkçası merak ediyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Tabii burada Türkiye Kupası final maçında Galatasaray'ın kupayı alması gerekiyor. Ancak Avrupa'ya öyle gidebiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."



Avrupa'ya gitmenin kent açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya şehri dünyada bilinen bir kent. Antalya, dünya turizminin başkenti. Çok güzel bir yer. Doğası, denizi, otelleri çok güzel. Antalyaspor, Avrupa'da olduğu zaman hem kentin hem kulübün marka değeri artacaktır. Zaten bilinen bir şehir daha bilinecek. Avrupa'da mücadele ettiğinde kente daha da merak uyanacak. Rakip takımların taraftarları gelecek. Kent daha da benimsenecek. Her yönden Antalya şehrinin takımının Avrupa'ya gitmesi hem kent hem kulüp hem de turizm açısından çok önemli. Maddi, manevi katkı sağlayacaktır."



Bir sonraki sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını vurgulayan Korkmaz, "Her maçın analizini, futbolcuların analizini yapıyoruz. Gelecekte ne yapmamız gerektiğini başkanımızla da sık sık konuşuyoruz. Gelecek sene hem futbol hem de takım olarak inşallah daha da iyi olacağız." ifadelerini kullandı.



Şampiyonluk yarışının da heyecanlı geçtiğini anlatan Korkmaz, "Böyle olması Türk futbolu açısından çok güzel. Göreceğiz. Net bir şey söyleyemiyorum. Her şey olabilir futbolda." değerlendirmesinde bulundu.