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Kosova: 2 - Türkiye: 0

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'daki ilk maçında Kosova'ya 2-0 yenildi.

Kosova: 2 - Türkiye: 0

Priştine'de Fadıl Vokrri Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip, 33. dakikada Modesta Uka, 39. dakikada ise Liridona Syla'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.
Gruptaki diğer maçlarda Hollanda Estonya'yı 7-0, Rusya da Slovenya'yı 1-0 yendi.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile yapacak.

Statü
Ev sahibi İngiltere'nin dahil olmadığı eleme gruplarında 47 takım mücadele ediyor.
Elemelerde 6 takımlı 2, 5 takımlı 7 grup bulunuyor. Grup birincileri ve en iyi 3 grup ikincisi doğrudan Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Elemelerde geriye kalan 6 grup ikincisi ise play-off maçları oynayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kosova #futbol #Fadıl Vokri Stadı #A Milli Kadın Futbol Takımı #2021 UEFA Avrupa Şampiyonası
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