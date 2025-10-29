Krizdeki Juventus, puan eşiti Udinese'yi ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 9. haftası, Torino'da "tamam ya da devam" niteliğinde bir maça sahne oluyor! Ligde tam 5 maçtır galibiyete hasret olan ve büyük bir krizin içinde bulunan Juventus, sahasında kendisiyle aynı puana sahip formda Udinese'yi konuk ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Krizdeki Juventus, puan eşiti Udinese'yi ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

İtalya Serie A'da 9. hafta, puan tablosunda 8. ve 9. sırayı paylaşan iki takımın kritik kapışmasına sahne oluyor.

Ligde oynadığı son 5 resmi maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galibiyeti unutan Juventus, taraftarı önünde bu kötü seriyi kırmak ve üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor. Diğer yanda ise son 5 maçında 3 galibiyet alarak formda bir görüntü çizen Udinese var. İki takımın da 12'şer puanda olması, bu maçı altı puanlık bir mücadeleye dönüştürüyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadele, bugün saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşmayı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemliğini M. Di Bello üstlenecek.

Roma zirve ateşini yaktı! Şampiyonluk adayı Roma, sürpriz arayan Parma'yı ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Roma zirve ateşini yaktı! Şampiyonluk adayı Roma, sürpriz arayan Parma'yı ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Kupada Ege derbisi! Manisa FK Muğlaspor'u konuk ediyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Kupada Ege derbisi! Manisa FK Muğlaspor'u konuk ediyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Spor
juventus Udinese
Günün Manşetleri
Bakan Kurum Sındırgı'daki hasarı açıkladı
Bakan Bolat Ürdün'den duyurdu
Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu 'Avrupa'nın en yoğunu'
"Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi"
Bakan Bayraktar Diyarbakır'da konuştu
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Kocaeli Gebze'de bina çöktü!
İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı!
Gazze Şeridi’ne güçlü saldırılar talimatı!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği!
Meteoroloji'den son dakika alarmı! Meteoroloji'den son dakika alarmı!
Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydı Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydı
Parasını bankada tutanlar dikkat Parasını bankada tutanlar dikkat
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı! 183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!