Krizdeki Juventus, puan eşiti Udinese'yi ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da 9. hafta, puan tablosunda 8. ve 9. sırayı paylaşan iki takımın kritik kapışmasına sahne oluyor.

Ligde oynadığı son 5 resmi maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galibiyeti unutan Juventus, taraftarı önünde bu kötü seriyi kırmak ve üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor. Diğer yanda ise son 5 maçında 3 galibiyet alarak formda bir görüntü çizen Udinese var. İki takımın da 12'şer puanda olması, bu maçı altı puanlık bir mücadeleye dönüştürüyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadele, bugün saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşmayı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemliğini M. Di Bello üstlenecek.