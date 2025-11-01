Krizden çıkan Juventus, formda Cremonese deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 10. haftası, puan tablosunda birbirine çok yakın iki takımın kritik mücadelesine sahne oluyor! Geçtiğimiz hafta kazanarak 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Juventus, son 3 maçtır kaybetmeyen formda Cremonese'ye konuk oluyor.

İtalya Serie A'da 10. hafta heyecanı, orta sıraları karıştıracak bir maçla devam ediyor. Ligde zor günler geçirdikten sonra geçen hafta Udinese'yi yenerek nefes alan Juventus, bu galibiyeti seriye dönüştürmek için Cremona deplasmanında. Rakip Cremonese ise son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda olduğunu kanıtladı ve sahasında dev rakibini puansız göndermek istiyor. İki takım arasında sadece bir puan olması, bu maçı altı puan değerine taşıyor.

Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, bugün saat 22:45'te başlayacak. 

Karşılaşmayı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 canlı olarak yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Cremonese (3-4-2-1): E. Audero; F. Terracciano, F. Baschirotto, M. Bianchetti; T. Barbieri, M. Payero, W. Bondo, J. Vandeputte; R. Floriani, E. Bonazzoli; J. Vardy.

Juventus (3-4-1-2): M. Di Gregorio; P. Kalulu, F. Gatti, L. Kelly; W. McKennie, M. Locatelli, T. Koopmeiners, A. Cambiaso; F. Conceição; D. Vlahovic, L. Openda.

