Kübra Dağlı’dan altın zafer! Şampiyon tekvandocu madalya koleksiyonunu genişletti

Milli tekvandocu Kübra Dağlı, Adana'da düzenlenen 2025 Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 35 farklı ilden 800’den fazla sporcunun katıldığı organizasyonda serbest stil çiftler kategorisinde yarışan Dağlı, partneri Emirhan Muran ile altın madalyanın sahibi oldu.

Adana Serinevler Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada, rakiplerini geride bırakan Dağlı ve Muran çifti, gösterdikleri üstün performansla şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı.

SAKATLIK SONRASI BÜYÜK DÖNÜŞ

Madalya zaferinin ardından konuşan Kübra Dağlı, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle müsabakalara yeterince hazırlanamadığını, ancak buna rağmen başarılı bir performans sergilediğini belirtti. Sakatlık yaşamadan turnuvayı tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Dağlı,"Şimdi, tekrar eski performansıma dönmek için çalışma zamanı." dedi.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Altın madalya kazanan milli sporcu, şimdi ise gözünü uluslararası başarıya dikmiş durumda. 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Estonya’da düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası’na katılmak için hazırlıklara başlayan Dağlı, burada da Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Bu son zafer, Kübra Dağlı’nın tekvando kariyerindeki sayısız başarısına bir yenisini daha ekledi. Dağlı, Ekim 2024’te Ankara’da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda da Emirhan Muran ve Furkan Bayrak ile birlikte iki altın madalya kazanmıştı.