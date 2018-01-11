Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ekmekle ilgili kritik uyarı
Ekmekle ilgili kritik uyarı
İstanbul'da onlarca gözaltı var
İstanbul'da onlarca gözaltı var

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'tan Fenerbahçe'ye ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'tan Fenerbahçe'ye ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurtulmuş ve beraberindekileri teknik ve idari heyet ile futbolcular otelin girişinde karşıladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla bir süre sohbet eden Kurtulmuş, Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe kampında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, sarı-lacivertli ekibe başarılar diledi.

Takım kaptanı Volkan Demirel, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a imzalı forma hediye etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #futbol #Kültür ve Turizm Bakanı #numan kurtulmuş #süper lig
Önceki Haber
Ekvador, Assange'a vatandaşlık verdi
Sonraki Haber
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.