Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminden sonra açıklama yapan Beşiktaş'ın basın sözcüsü Metin Albayrak, kupada eşleştikleri Osmanlıspor ile bu hafta ligde de karşılaşacaklarını belirterek, "İnşallah fair-play çerçevesinde çok güzel ve sakatlıksız karşılaşmalar olur. İnşallah her kulvarda olduğu gibi burada da hedefimiz kupayı almak. Rakibimize de 'hayırlı olsun' diyorum." ifadelerini kullandı.



Albayrak, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile eşleşmesinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Bizi bu ara çok yoğun bir lig fikstürü bekliyor. Bizim için kolay, biz sadece seyahat edeceğiz ama hocamıza ve futbolcularımıza Allah kolaylık versin. Kolay olmayacak, Bayern Münih çok kolay bir eşleşme değil. Tarihinde bu kupayı 5 kere kaldırmış bir takım. İlk maçın orada olması bizim için avantaj. İnşallah oradan avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz."

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven ise Beşiktaş ile 1 aylık periyotta 3 müsabaka oynayacaklarını vurguladı.

Güzel ve çekişmeli maçlar olacağını anlatan Yurtgüven, "Öncelikle Beşiktaş'a bizi Avrupa'da gururlandırdığı için teşekkür ediyorum. Bizim için farklı bir kulüp. Onları, stadımızda misafir etmiştik. Centilmenlik içerisinde güzel müsabakalar olacak ve inşallah turu geçmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Metin Doğan: Hedefimiz her organizasyonda olduğu gibi şampiyonluk

Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyesi Metin Doğan da, son 16 turunda İstanbulspor ile eşleşmenin kendileri için bir avantaj olduğunu dile getirdi.

İstanbulspor'un, Türk futbolunda önemli bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Doğan, "Bu yoğun hava şartlarında İstanbul'da olmak ve oynamak Fenerbahçe için avantaj. İstanbulspor için de aynı şey geçerli. En azından deplasmana gitmeyeceğiz. Bizim hedefimiz her organizasyonda olduğu gibi şampiyonluk. Seyir zevki güzel maçlar olacak. İnşallah tur atlayan taraf biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Metin Doğan, seyir kalitesinin yükseltilmesinin, TFF'nin görevlerinden biri olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun için fiziki şartların hazırlanması gerekir. Deplasmana giden seyircilerin fiziki şartlarının yeniden gözden geçirilmesi lazım. TFF'nin, özellikle Ülker Stadı'ndaki merdiven boşluklarında gösterdiği hassasiyeti fiziki şartlar konusunda da göstermesi gerekir. TFF bu konuyu değerlendirip, gerekli düzenlemeleri yapsın."