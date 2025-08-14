Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi: Gelirler, MHK ve yabancı oyuncu gündemde

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ertuğrul Doğan, “Futbolda sıkıntılar çok, lig yeni başlıyor. Toplantıda genel konular üzerinde konuştuk. Kulüpler Birliği Başkanı olarak benim de ilk toplantımdı. Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Buralarda neler yapabiliriz, nasıl naklen yayın gelirlerini, sponsorlukları daha arttırabiliriz diye konuştuk. MHK ile ilgili kulüplerimizin sıkıntıları var. Bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konuları gündeme geldi. Başkanlar görüşlerini bildirdi. Aramızda çalışacağız, kulüpler bu konuları değerlendirecek. Şu an aldığımız net karar yok. Üzerinde çalışacağımız konular ve sorunlar belli, daha sonra tekrar toplanacağız.” dedi.

YABANCI KURALINDA TFF’DEN YANIT BEKLENİYOR

Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili olarak TFF’ye daha önce görüş bildirdiklerini hatırlatan Doğan, “Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonun görüşünü bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da play-off oynayacak takımların lig maçlarının ertelenmesine ilişkin de konuşan Doğan, “Bugün konuşulmadı. Play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon ilk haftadan erteleyerek bu konuda bir yol açtı. Oynayacak kulüplerin talebi olursa federasyon bunu değerlendirir.” dedi.