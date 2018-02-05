Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.



TFF'den yapılan açıklamada, federasyonun Riva'daki idari merkezindeki ziyarette Orman'a yardımcıları Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in eşlik ettiği belirtildi.



Ziyarette, TFF Başkan Vekilleri Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli ve Ali Dürüst ile yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun da hazır bulunduğu aktarılan açıklamada, Demirören'in Fikret Orman'ı yeni görevinden dolayı kutladığı kaydedildi.