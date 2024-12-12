Kulüpte başkan adayı çıkmadı! Yönetim istifa etti

Denizlispor’un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı çıkmazken, mevcut yönetim kurulu istifa etti. Kulüp anahtarlarının yarın valilik ve belediyeye teslim edileceği duyuruldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kulüpte başkan adayı çıkmadı! Yönetim istifa etti
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TFF 3. Lig ekiplerinden Denizlispor’un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı çıkmadı, mevcut yönetim kurulu ise görevinden istifa etti.

SEÇİM TERK EDİLDİ, BAŞKAN ADAYI YOK

Denizlispor Kulübü, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda, 4 Aralık’ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Bugün tekrar yapılan genel kurulda da başkan adayı çıkmaması, kulüp için zor bir dönemin başlangıcını işaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, başkanlık için adaylık başvurusu yapılmadığı vurgulandı.

Genel kurulda, mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden istifa ettikleri duyuruldu.

KULÜP ANAHTARLARI TESLİM EDİLECEK

Denizlispor Kulübü, içinden geçtiği bu belirsiz dönemde, kulübün anahtarlarını yarın Denizli Valiliği ve belediyeye teslim edeceğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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