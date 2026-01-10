Kupa Kadıköy’e gidiyor! Fenerbahçe, ezeli rakibini 2-0 mağlup etti

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayan mücadelede gülen taraf sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe, 90 dakika sonunda elde ettiği 2-0'lık galibiyetle Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu. Sarı-lacivertli ekibe kupayı getiren golleri Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Fenerbahçe rakip kalede etkili oldu. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Duran’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şutta kaleci Günay, uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

GALATASARAY NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Mücadelenin 24. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Sane topu arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi’nin kafa vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermezken, dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GUENDOUZI'DEN TARİHİ BAŞLANGIÇ

Karşılaşmada gol perdesini açan isim 28. dakikada Matteo Guendouzi oldu. Asensio’nun sol kanattan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Levent Mercan, pasını Guendouzi’ye aktardı. Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta ilk golünü Galatasaray'a karşı atarak kariyerine golle başladı.

İlk yarının sonlarına doğru, 44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Musaba’nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı’dan seken top, soldan atağa katılan Levent Mercan’da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Günay başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi.

OOSTERWOLDE FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kullanılan kornerde Marco Asensio sol ayağıyla ortasını yaptı. Kale sahası ön çizgisinin biraz gerisinde, sol çaprazda sırtı kaleye dönük pozisyon alan Jayden Oosterwolde, dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

LEMINA ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Sarı-lacivertliler 75. dakikada mutlak bir fırsattan daha yararlanamadı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Anderson Talisca yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Kaleci Günay Güvenç’in müdahale ettiği top kaleye doğru yönelirken, çizgi üzerinde Mario Lemina son anda yaptığı müdahaleyle golü önledi.

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı.