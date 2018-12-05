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Kupa maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Giresunspor'la yapacağı karışılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kupa maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Giresunspor'la yapacağı karışılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimdeki antrenmanın ilk 30 dakikasını basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular antrenmanda aktif dinlenme yaptı.

Sarı-lacivertli futbolcu Eljif Elmas, antrenmana takımla çıkıp koşu yaptıktan sonra, teknik sorumlu Koeman'la bir görüşme yaptı. Oyuncusuyla şakalaşan Koeman, Elmas'ı salona gönderdi. Eljif Elmas, çalışmanın kalan kısmını verilen program dahilinde salonda sürdürdü.

Sakatlıkları bulunan Mathieu Valbuena, Alper Potuk, Andre Ayew ve Ferdi Kadıoğlu'nun tedavilerine devam edildi. Hasan Ali Kaldırım ile Tolga Ciğerci de salonda çalıştı.

Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertiler, maç saatini beklemeye başladı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #giresunspor
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