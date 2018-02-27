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Kupada derbinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü oynanacak yarı final ilk maçının hakemi açıklandı.

Kupada derbinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü oynanacak yarı final ilk maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak derbide görev yapacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Özgür Yankaya yapacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #beşiktaş #fenerbahçe
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