Kupada Ege derbisi! Manisa FK Muğlaspor'u konuk ediyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu, Ege'nin iki temsilcisini karşı karşıya getiriyor! Ligde son 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Manisa FK, sahasında son 5 maçta 3 galibiyet alan formda Muğlaspor'u ağırlıyor. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki tek maçlı eleme mücadelesinde, tur biletini kim alacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Tur maçlarıyla devam ediyor. Günün dikkat çeken mücadelelerinden birinde, 1. Lig ekibi Manisa FK, TFF 3. Lig temsilcisi Muğlaspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet alamayan ve moral arayan Manisa FK, kupada kazanarak taraftarıyla barışmak ve yoluna devam etmek istiyor.

Ancak konuk Muğlaspor, rakibinin aksine formda bir grafik çiziyor. Son 5 resmi maçında 3 galibiyet almayı başaran Ege ekibi, Manisa deplasmanına klasik bir kupa sürprizi hedefiyle geliyor. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak bu kritik mücadelede, kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak.

MANİSA FK - MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin şifresiz olarak izleyebileceği bu keyifli kupa mücadelesi, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 29 Ekim 2025 Çarşamba saat 18.00'da A SPOR kanalından canlı olarak yayınlanacak.

