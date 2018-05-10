Diyarbakır Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.
2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Finali müsabakası ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
56. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Akhisarspor ile Fenerbahçe bu akşam Diyarbakır'da karşılaşacak.
Diyarbakır Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.