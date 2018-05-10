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Kupada final günü: Akhisar - Fenerbahçe

56. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Akhisarspor ile Fenerbahçe bu akşam Diyarbakır'da karşılaşacak.

Kupada final günü: Akhisar - Fenerbahçe

Diyarbakır Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.

2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Finali müsabakası ATV'den canlı olarak yayınlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #akhisar #56. ziraat türkiye kupası
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