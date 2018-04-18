Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Teleset Mobilya Akhisarspor adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Lopes'in pasıyla sağda topla buluşan Muğdat Çelik, Galatasaray'ın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda meşin yuvarlağı ceza sahasında bulunan Seleznov'a çıkardı. Seleznov, penaltı noktasına yakın bölgede yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

27. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayının sağından çektiği sert şutta, kaleci Fatih Öztürk son anda topu üstten kornere çeldi.

31. dakika sağdan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Sinan Gümüş'ün çıkardığı topa, penaltı noktası gerisinden Yasin Öztekin sert vurdu. Savunmada araya giren Dany'e çarpan top üstten kornere gitti.

35. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Lopes'in pasıyla ceza sahasına giren Seleznov, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu.

44. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Fernando'nun aşırttığı topta arka direkte Macion kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.



İkinci yarı

Maçın 77. dakikasında sarı-kırmızılı ekipte Maicon ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol gelmedi ve Teleset Mobilya Akhisarspor sahadan 2-0 galip ayrılarak kupada ilk finalist oldu.