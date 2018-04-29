Sakarya'da düzenlenen 27 kulüpten 280 sporcunun katıldığı yarışların final müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'nın Sapanca i̇lçesi̇nde düzenlenen Bahar Kupası yarışları final müsabakalarının ardından sona erdi.



Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen organizasyona Galatasaray ile Beşiktaş'ın yanı sıra Sümerspor Kürek, Van Edremit Belediyesi, Türk Balıkadamlar ve Sakarya Gençlik Merkezi takımlarının da aralarında bulunduğu 27 kulüpten 280 sporcu katıldı.



Seyircilerin kenardan desteklediği yarışmacılar kupaya uzanabilmek için kıyasıya kürek çekti.



Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün süren Bahar Kupası yarışlarının hava şartlarının da uygun olması dolayısıyla güzel bir şekilde tamamlandığını söyledi.



Gençler ve yıldızlar arasındaki yarışların, özellikle bu sporcuların performansını ölçmek açısından önemli olduğunu dile getiren İşseven, "Organizasyon uyum içinde ve güzel yarışlarla tamamlandı. Mutluyuz. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Takımlar ona hazırlanacak. Biz de şimdiden milli takım hocalarımız ve antrenörlerimizle sporcularımızı takip etmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki yarışlarda takımlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.



Bahar Kupası'nda bin ve 2 bin metrede düzenlenen final yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:



19 yaş altı deniz küreği kızlar: 1. Altınboynuz, 2. Van Edremit Belediyesi, 3. Sinop Gençlik ve Spor



19 yaş altı deniz küreği erkekler: 1. Türk Balıkadamlar, 2. Altınboynuz, 3. Sümer Spor Kürek



Deniz küreği kadınlar: 1. Altınboynuz, 2. Denizciler, 3. Fethiye Belediye Spor



Deniz küreği erkekler: 1. Beşiktaş, 2. Altınboynuz, 3. Türk Balıkadamlar



Küçük kızlar: 1. Sümer Spor Kürek, 2. Galatasaray, 3. Hereke Nuh Çimento



Küçük erkekler: 1. Galatasaray, 2. Şişecam Çayırova, 3. Fethiye Belediye Spor



Yıldız kızlar: 1. Galatasaray, 2. Şişecam Çayırova, 3. Sakarya Gençlik Merkezi



Yıldız erkekler: 1. Galatasaray, 2. Şişecam Çayırova, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek



Genç kızlar: 1. Adana Gençlik ve Spor, 2. Sakarya Gençlik Merkezi, 3. Galatasaray



Genç erkekler: 1. Galatasaray, 2. Adana Gençlik ve Spor, 3. Sakarya Gençlik Merkezi



Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını İşseven ve federasyon yetkilileri verdi.