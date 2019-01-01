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Kürekte hedef 2020 olimpiyatları

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2020 Tokyo Olimpiyatları için hummalı bir hazırlık vardı. Kürek Milli Takımımız altın madalya için sıkı bir çalışma içerisinde olduğu hazırlık kampını tamamladı. Sporcular, Köyceğiz Gölü'nde kürek çekerek seçmelere katıldı.

Kürekte hedef 2020 olimpiyatları

Kürek Milli Takımı, Muğla Köyceğiz'deki hazırlık kampının ilk bölümünü tamamladı. 

Hergün koşu ve egzersiz yaptılar. 2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklarını sürdüren sporcular, milli takım seçmeleri için yoğun bir tempoda çalıştı.

Kürek Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Başkanı Yusuf Hikmet Oktar, bu yılın kendileri için önem taşıdığını söyledi.

Burada da kota alınamazsa olimpiyatlardan 2 ay önce Luzern'de, dünya genelinde olimpiyata vize alamamış ekiplerin katılacağı bir yarış olacak. Ancak hedef belli.

Olimpiyatlarda madalya umulan tekne sınıfı ise 2 çiftte hafif kilo erkekler.

Takım, olimpiyatlarda en iyi dereceleri elde ederek, Türkiye'ye gurur yaşatmak istiyor.  

Ara verilen kampta sporcular 9 Ocak'ta yeniden bir araya gelecek.



ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla
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