Küresel futbol savaşları: Endüstriyel hegemonya, altyapı iflası ve Dünya Kupası'nda ezilen hikayeler

Ulusal Kanal’ın Kupa Masası programında Özgür Sancar’ın moderatörlüğünde bir araya gelen ünlü teknik direktörler Fuat Buruk ve Koray Palaz ile telefonla yayına bağlanan teknik direktör Oktay Derelioğlu, futboldaki küresel güç gösterilerinden Türk futbolunun yapısal krizlerine kadar ezber bozan açıklamalarda bulundular.

Dünya Kupası'nda İki Farklı Dünya: Paraguay ve Yeşilburnu Masalı

Turnuvanın en dramatik anlarından biri Fransa-Paraguay maçının ardından yaşandı. Paraguay kalecisi Orlando Gill’in, prematüre doğan çocuğunun tedavi masrafları için eldivenlerini ve formasını satıp 50 dolarlık emanet eldivenle maça çıkması ve maçın oyuncusu seçilmesi gündeme oturdu. Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro’nun, "Fransızlar Altın Top için oynuyor, benim oyuncularım çocuklarının hayatını kurtarmak için" sözlerine, Fransız yıldız Mbappe’nin üst perdeden verdiği agresif yanıt turnuvadaki elitizm tartışmasını alevlendirdi.

Teknik Direktör Fuat Buruk, Paraguay'daki varoluş mücadelesine bizzat şahit olduğunu belirterek, "O insanlar için futbol, mutlak bir yoksulluktan kurtulma savaşıdır. Mbappe’nin takındığı üst perdeden üslup, dünya futbolunun elitizm hastalığını göstermektedir" dedi.

Turnuvanın 500 bin nüfuslu diğer sürprizi Yeşilburnu Adaları (Cape Verde) için de konuşan Koray Palaz, "Hollanda ve Portekiz’deki diasporalarını muazzam bir scout ağıyla tarayıp organik bir takım yarattılar. Dünyaya futbol yönetimi ve stratejik planlama dersi verdiler" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Jeopolitik Kibri Havalimanında Skandala Dönüştü

Turnuva organizasyonunda ABD'nin sergilediği otoriter ve ayrıştırıcı tavırlar sert şekilde eleştirildi. Dallas Havalimanı’nda Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan ve oyuncularına Amerikan polisinin silah gösterme tehdidi dahil fiziki müdahalede bulunması ve Lionel Messi’nin uçağın merdivenlerinde kriminal bir zanlı gibi aranması tepki topladı.

Fuat Buruk bu durumu, "Burada net bir jeopolitik kibrin yansıması var; 'Biz Amerika’yız, dünyanın hakimiyiz' mesajı verilmeye çalışılıyor. En büyük sorumluluk FIFA yönetimi ve Infantino’dadır" sözleriyle eleştirdi. Koray Palaz ise Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan’ın Kanada maçından sonra Filistin bayrağı açmasını, "Havalimanında maruz kaldıkları o emperyalist baskıya yeşil sahalardan verilmiş en asil ve en anlamlı yanıttı" diyerek yorumladı.

Türk Futbolunun Altyapı İflası: "Bilgili İnsanı İçeri Sokmuyorlar"

Türk futbolunun kronikleşen oyuncu yetiştirememe problemi ve altyapı krizine değinen teknik direktör Oktay Derelioğlu, sisteme yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Milli takımın omurgasını oluşturan oyuncuların neredeyse tamamının yurt dışı altyapı mahsulü olduğunu vurgulayan Derelioğlu şöyle konuştu:

"Türkiye'de planlı bir altyapı sistemi yok. Aksine, işi gerçekten bilen insanları sistemin tamamen dışında tutuyorlar. Bilgili insanı içeri sokmuyorlar, çünkü bilirseniz sistemdeki rantçıların işini bozarsınız. Bugün liyakat yerine ahbap-çavuş ilişkileri çalışıyor. Altyapı yatırımı yapmayı sadece lüks tesis inşa etmek zannediyorlar. Önce o tesislerde eğitim verecek antrenörleri yetiştireceksiniz."

Koray Palaz ise yabancı kuralı kısıtlamalarıyla oyuncu yetiştirilemeyeceğine dikkat çekerek, "Dünyanın en pahalı UEFA Pro Lisans kursu 30 bin Euro ile bizim ülkemizde. İspanya’da bu ücret 3 bin Euro ancak eğitim kalitesi çok daha yüksek. Siz altyapı antrenörünüze maaş bile ödeyemezken yabancı sınırını tartışmak trajikomiktir" dedi.

Yayın Gelirlerinde Dev Uçurum: "Süper Lig, Premier Lig'in %5'i Bile Değil"

Süper Lig'in marka değerinin yerel kavgalarla düşürüldüğünü belirten teknik adamlar, Avrupa ile Türkiye arasındaki mali uçurumu rakamlarla gözler önüne serdi. Koray Palaz, yayın gelirlerindeki asimetriyi şu sözlerle özetledi:

"Bugün Premier Lig'in yıllık yayın geliri yaklaşık 3.6 milyar Euro iken, Süper Lig’in geliri sadece 138 milyon dolar seviyesinde. Premier Lig’in %5’i bile değiliz! Oradaki alt sıra takımları daha sahaya adım atmadan üç büyüklerimizin toplam gelirinin katbekat fazlasını kasasına koyuyor. Bu finansal asimetriyle Avrupa’da sürdürülebilir başarı yakalamak rasyonel değildir."

Okan Buruk ve Fatih Terim'in Geleceği Hakkında Açıklama

Programın son bölümünde teknik direktörlerin geleceği masaya yatırıldı. Fuat Buruk, kardeşi Okan Buruk'un milli takım ajandası olup olmadığına dair net konuşarak, "Okan şu anda tamamen kulüp futboluna odaklanmış durumda. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon hedefi ilk 8’e girmektir. Yakın vadede milli takım gündemi kesinlikle bulunmuyor" dedi ve ekledi: "Türkiye Milli Takımı’nın hocası mutlak surette Türk olmalı ve yerli ekolü temsil etmelidir."

Çekya Milli Takımı için adı geçen Fatih Terim hakkında da konuşan Koray Palaz, Milan Baros ve Ujfalusi’nin lobisine dikkat çekerek, "Fatih Terim, Türk futbolunun uluslararası arenadaki en büyük markasıdır. Çekya gibi ekol bir ülke Fatih Terim’e resmi teklifle gelirse, hocanın orada yeni bir başarı hikayesi yazacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.