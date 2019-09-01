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Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası

Sinop'ta düzenlenen ve 19 ilden 230 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi

Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca organize edilen Kuşak Güreşi Yıldız Erkek ve Kızlar Türkiye Şampiyonası, Sinop'ta sona erdi.
Kemalettin Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 19 ilden 230 sporcu mücadele etti.
Turnuvada hem erkekler hem de kızlarda Manisa birinciliğe ulaştı.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan, burada yaptığı açıklamada, organizasyonda ilk gün 11, ikinci gün ise 5 sıklette müsabakalar yapıldığını söyledi.
Kuşak güreşine ilginin her yıl katlanarak büyüdüğünü dile getiren Şolpan, "Atalarımızın yaptığı bir spor. Biz de bu sporu yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Amacımız sporcuların Türkiye'nin farklı, güzel yerlerini görmeleri. Aynı zamanda tarihi kuşak güreşi sporunun tanıtılması ve gelişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Emeği geçen ve turnuvaya katılan, dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Turnuvada dereceye giren iller şöyle:
- Erkekler
1- Manisa
2- Kahramanmaraş
3- Bartın ve Adıyaman

- Kadınlar
1- Manisa
2- Sivas
3- Konya ve Bilecik


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu #Sinop #Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası #Fahrettin Şolpan
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