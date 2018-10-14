"Afrika'dan selam" diyerek yola çıkan Senegalli Mustafa, 5 bin kilometre pedal çevirdi. Komşularının hediye ettiği bisikleti ile 3 aydır yollarda olan Mustafa, başlangıç noktası İstanbul'a döndü.

7 yıl önce öğrenci olarak geldi Türkiye'ye... İstanbul Kartal'da yaşamaya başladı. Çok sevdiği bir tutukusu vardı bisiklet..



Sempatik tavırlarıyla Kartal Orhantepe mahallesinde çok sevildi Senegalli Mustafa. Aralarında konuşup, para topladılar Mustafa'ya bir bisiklet hediye ettiler.



Komşularının hediyesine çok sevinen Mustafa bisikletine Kusti adını verdi. Ve ülkesini tanıtmak için "Afrika'dan Selam" diyerek Türkiye turuna çıktı.



Yaklaşık 3 ay sürdü Mustafa'nın turu. Türkiye'nin dört bir yanını gezerek, 5 bin kilometre pedal çevirdi.



Yolculuğunu tamamlayan başlangıç noktası olan İstanbul'a döndü.



Gezip gördüğü her şehire hayran olan Mustafa, Senegal'e döndüğünde Türkiye'yi anlatmak istiyor.



ulusal.com.tr