İskoçya'nın başkenti Edinburgh yakınlarında geçen ay alkollü araç kullanırken yakalanan Kuzey İrlanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Michael O'Neill cezalandırıldı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh yakınlarında geçen ay alkollü araç kullanırken yakalanan Kuzey İrlanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Michael O'Neill cezalandırıldı.



İngiliz basınında yer alan habere göre görülen duruşmada, kanında yasal sınırın üç katı alkol tespit edilen 48 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik adama, 16 ay trafikten men ve bin 300 sterlin para cezası verildi.



2012 yılında göreve gelen O'Neill yönetiminde tarihinin en başarılı dönemlerinden birini geçiren Kuzey İrlanda, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna çıkmayı başardı.



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde de iyi bir performans sergileyen Kuzey İrlanda, Almanya'nın lider çıktığı C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a kalmış ve İsviçre ile eşleşmişti.