Kylian Mbappe Real Madrid'e gidecek mi? Kylian Mbappe hakkında dünya basını yorumluyor

Kylian Mbappe durumu hakkında konuşulacak çok şey var spor basınına göre. PSG'de kalıp kalmayacağı, devam edip etmeyeceği... veya bunu gelecekte yapıp yapmayacağını spor severler merak ediyor.

Kylian Mbappe, bu konuların yanı sıra Ferland Mendy'nin temsilcisi Yvan Le Mee'nin RMC'nin After Foot programında bahsettiği diğer şeyler.

Menajer, tüm düzenlemeleri annesi Fayza Lamari'ye bırakmak yerine, PSG oyuncusunun bir menajeri olması gerektiğine inanıyor.

Le Mee, Kylian Mbappe'in Real Madrid'e olası transferi hakkında şunları söylüyor:

- Bu onun işi değil, oyunculuk kapasitesi yok. Lokanta açmak istedim ama yemek yapmayı bilmediğim için yapmadım. Bir an için sen sadece olman gerekiyor." gerçekte ve nasıl yapılacağını bildiğiniz şeyi yapın. "Oğlu ve diğer oyuncular adına menajerlik yapması için bir lisansa sahip olması gerekiyor."

farklı bir gelecek

Aslında Le Mee, bir temsilcinin elinde olsaydı Mbappe'nin geleceğinin çok farklı olacağına inanıyor. Le Mee, geçmişteki Mbappe'nin Real Madrid'e transferi hakkında şunları söylüyor:

- İki yıl önce Real Madrid ile müzakereler sırasında Mbappe'nin bir menajeri olsaydı, Real Madrid'e giderdi eminim.

Le Mee, Mbappe'nin olası transferi hakkında şu düşünceleri ekliyor: