Kylian Mbappe'den siyasi açıklama!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı Almanya'da yaşanırken Fransa'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, siyasete girdi. Fransa'nın Avusturya ile oynayacağı maç öncesi konuşan Mbappe, Fransa'daki erken genel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

AVRUPA PARLEMENTOSU SEÇİM SONUÇLARI RAHATSIZ ETTİ

Fransa'da Macron'un Avrupa Parlementosu seçimlerinde Milliyetçilerin zafer kazanması sonrası meclisi feshetmişti. Fransa'da erken seçime gidilmesiyle ilgili Mbappe de açıklamalarda bulundu. Mbappe, Milliyetçilerin seçim zaferinden rahatsız olarak, "aşırı ve bölücü" olarak nitelediği partilere oy verilmemesi gerektiğini savundu.

MİLLİYETÇİLER ZAFER KAZANDI

9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri Milliyetçilerin ezici zaferiyle sonuçlanmıştı. Seçimin Fransa ayağında Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.