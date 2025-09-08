Lamine Yamal, Konya'da pasaportunu kaybetti!

İspanya’nın Türkiye karşısındaki tarihi galibiyetine gölge düştü. “Lamine Yamal, Konya'da pasaportunu kaybetti!” haberi, futbol gündemine damga vurdu.

Lamine Yamal, Konya'da pasaportunu kaybetti!
Yayınlanma:

Foot Africa'nın haberine göre, Türk medyasında yayımlanan görüntülerde bu yılki Ballon d'Or adaylarından birinin talihsizliği dikkat çekti. Pasaportunu kaybeden genç oyuncu, takım otobüsünden inmek zorunda kaldı ve İspanya’nın ezici zaferinin ardından yapılan kutlamalara katılamadı.

İspanya'nın Türkiye'yi 6-0 yendiği maçın ardından oluşan bayram havasına rağmen Yamal, Konya Büyükşehir Stadyumu’ndan çıktıktan sonra ve soyunma odasına dönerken pasaportunu aradı. Çabaları sonuç vermedi ve oyuncu, sorunu çözemeden stadyumdan ayrılmak zorunda kaldı.

Yetenekli genç, pasaportunu kaybettiği için kendisine çok kızgındı. Konya’daki Torku Arena’nın altındaki otoparkta valizini yerden kaldırarak arama yaptı. Ancak sonuçsuz kalan bu girişim, moralini iyice bozdu.

YAMAL İÇİN ÇÖZÜM HAZIRLIĞI

Genç yıldızın uluslararası statüsü sayesinde pasaport sorununa kısa sürede çözüm bulunması bekleniyor. Yamal’ın bu durumdan dolayı özel muamele göreceği ve Pazar günü Barcelona’nın La Liga’da Valencia ile oynayacağı maç öncesinde Katalonya’ya dönebileceği belirtildi.

Bursa'da dehşet anları: Aile içi şiddet ihbarına giden polisleri pitbull ve şüpheli ısırdı!Bursa'da dehşet anları: Aile içi şiddet ihbarına giden polisleri pitbull ve şüpheli ısırdı!Yurt
Mutfakta alarm zilleri: Ayçiçek, zeytinyağı ve mısırözü yağı fiyatlarında şok artış!Mutfakta alarm zilleri: Ayçiçek, zeytinyağı ve mısırözü yağı fiyatlarında şok artış!Ekonomi
