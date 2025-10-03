Lamine Yamal sakatlandı: Real Madrid derbisine yetişecek mi?

Barcelona, Paris Saint-Germain karşılaşmasında forma giyen Lamine Yamal’ın kasık sakatlığının yeniden ortaya çıktığını duyurdu. Henüz 18 yaşında olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta Real Sociedad maçında sahalara dönmüş ve PSG karşısında da 90 dakika görev yapmıştı. Ancak maç sonrası ağrılarının tekrar etmesi üzerine oyuncunun 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

FLICK’TEN MİLLİ TAKIMA ELEŞTİRİ

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, daha önce Yamal’ın sakatlığı konusunda İspanya Milli Takımı’nı suçlamıştı. Flick, teknik direktör Luis de la Fuente’yi oyuncunun sakatlığını doğru yönetmemekle eleştirerek, genç yeteneğin sağlığının riske atıldığını iddia etmişti.

De la Fuente ise bu eleştirilere karşılık vermiş ve Yamal’la ilgili hiçbir risk almadığını savunmuştu. Ancak son sakatlık gelişmesi, hem Barcelona hem de İspanya cephesinde hayal kırıklığı yarattı.

SEVILLA MAÇINDA YOK, EL CLASICO BELİRSİZ

Barcelona, bu hafta sonu Sevilla ile oynanacak maçta Lamine Yamal’ın forma giyemeyeceğini açıkladı. En büyük endişe ise 2-3 hafta sonra oynanacak olan Real Madrid karşılaşması. El Clasico’ya yalnızca 48 saat kala sahalara dönebileceği belirtilen genç yıldızın, fiziksel olarak hazır olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Eğer sakatlığı beklenenden uzun sürerse, Yamal milli ara sonrası oynanacak Girona ve Olympiakos maçlarını da kaçırabilir.