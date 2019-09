Brisa'nın öncü markası Lassa, 2020 yılında Sakarya'da gerçekleştirilecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ana sponsorlarından biri oldu

Brisa'nın öncü markası Lassa, 2020 yılında Sakarya'da düzenlenecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ana sponsorluğunu üstlendi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lassa, belediyenin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2020'de kentte gerçekleştirilecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ana sponsorlarından biri oldu.

Brisa İzmit Fabrikası'nda, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Direktörü Aziz Sırnaç ve Lassa Bisiklet Takımı'nın katılımıyla imza töreni düzenlendi.



"Sakarya'da pedal çeviren şehir imajını yaygınlaştıracağız"

Ekrem Yüce, törende yaptığı konuşmada, bisiklet sporunun Türkiye'deki başarısına değinerek, şunları kaydetti:

"Bugün burada ülkemiz için hatta dünya için bir gurur kaynağı olan ve başarı trendini yakalamış, hem kalitesiyle hem de yapmış olduğu sosyal aktivitelerle gerçekten ülkemizde adından söz ettiren Brisa Lassa'yı tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere 2020 Dünya Dağ Bisikleti Turnuvası Sakarya'mızda gerçekleştirilecektir. 2020 yılında şehrimizde düzenlenecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın ana sponsorlarından biri olan Lassa ile imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, Lassa nezdinde tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Şampiyonanın Sakarya'da yapılacak olmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirten Yüce, "Hem bisiklet kültürünün yaygınlaşması hem de şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu şampiyonaya şehir olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız. Bisiklet takımımızın başarılarının yanı sıra şehrimizin her alanına yayılan bir farkındalık oluşturacak, Sakarya'da pedal çeviren şehir imajını yaygınlaştıracağız. 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz MTB Cup yarışlarına tüm bisiklet sevdalılarını davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel de Türkiye'de sporun ve sporcunun gelişimine katkı sunduklarını söyledi.

Lassa'nın Türkiye'de doğup 80'e yakın ülkede başarı kazanan, ülkenin en güçlü markalarından biri olduğunu dile getirerek, "Her zaman Türk sporunun gelişimine ve gelişmesine katkı sağlamak adına çalışmalar gerçekleştirdik. Ülkemizde bisiklet sporuna Lassa Bisiklet Takımı ile destek vermeye 40 yıl önce başladık. Her zaman birçok başarıya imza atmış olan takımımız hem ulusal hem de uluslararası arenada ülkemizi temsil etmektedir. Lassa olarak, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası ile etkinlikte hem organizasyona hem de Lassa Bisiklet Takımı ile sporcularımıza sağlam bir destek sunacağız. Sporcularımız, yöneticilerimiz ve vatandaşlarımız ile şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye de 2020 yılında Sakarya'da düzenlenecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ana araç sponsorluğunu üstlenmişti.