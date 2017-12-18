Galatasaray'da Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından gözler gelecek yeni teknik direktöre çevrildi. Listedeki isimlerden biri olan Laurent Blanc, Fransız basınına verdiği röportajda flaş açıklamalarda bulundu

Son olarak Yeni Malatyaspor karşısında 2-1'lik bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'da Igor Tudor'un görevine son verildi. Yeni teknik direktör için en güçlü aday Fatih Terim olsa da yabancı alternatifler de hazır. Bunlardan birisi de son olarak PSG'yi çalıştıran Laurent Blanc.



Le Parisien gazetesine özel bir röportaj veren 52 yaşındaki isim teknik direktörlüğe geri dönmek istediğini söyledi.



"Yazın Dünya Kupası'nı takip edecek misiniz?" şeklinde gelen soruyu cevaplayan Blanc, "Umuyorum ki o dönem başka aktivitelerim olacak. (Gülüyor.) Tabii ki garantisi yok ama nerede antrenörlük yapmaktan hoşlanacağımı biliyorum. Yalnız bu bir ilan değil. Aslında çalışmak istesem son birkaç yılda rahatlıkla bir görev alabilirdim. Ama titizim ve seçenekleri iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Kazanmak için gerekli olan şartlar sağlandığında geri dönmek için hazırım" ifadelerini kullandı.



Ajansspor'da yer alan habere göre, özellikle yabancı takımlardan gelen teklifleri reddettiğini belirten Blanc, Fransa'dan ise hiç teklif almadığını söyledi. Blanc, Galatasaray ismini vermezken bu takımlardan birinin sarı kırmızılı ekip olduğu tahmin ediliyor.



İtalya, İngiltere ya da İspanya Ligi'nden hangisi tercih ettiği yönünde gelen bir soruya da yanıt veren Blanc, "Almanya iyi bir lig ama o dili konuşamıyorum. İletişim konusunda eksik olduğunuzda bir hoca olarak işiniz daha da zorlaşıyor. Ayrıca öncelikle büyük bir kulübün benimle ilgilenmesi gerekir. Aksi halde bunların hiçbir önemi yok" dedi.



Son olarak ABD Milli Takımı'ndan kendisine bir teklif geldiğini söyleyen Fransız teknik adam, "Kabul etmedim. Kendi ülkeniz olmadığı takdirde milli takım bana göre değil. O yüzden reddettim" diye konuştu.



ulusal.com.tr