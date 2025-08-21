Lausanne – Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile karşılaşacak. Mücadele bu akşam saat 21.15’te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15’te başlayacak. Mücadeleye İsviçre’deki Lausanne Spor Stadı ev sahipliği yapacak.

Maç, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş maçı hangi kanalda
