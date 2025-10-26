Lazio Juventus maçı canlı izle! Lazio Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Serie A’da Lazio ile Juventus karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgilerini merak ediyor.
İtalya Serie A’da heyecan devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmasında Lazio ile Juventus karşı karşıya gelecek.
LAZIO JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lazio Juventus mücadelesi 26 Ekim Pazar günü saat 22.45’te oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport+ kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun resmi yayın platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.
Not: S Sport, Bein Sports ve Exxen gibi platformlarda yayınlanan maçlar için üyelik gerekebilir.