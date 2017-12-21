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Le Guen'den Galatasaray haberlerine tepki

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen, adının Galatasaray ile anılması haberleri üzerine "Ben Bursaspor'un kontratlı teknik direktörüyüm. Burada olmaktan da çok mutluyum." dedi.

Le Guen'den Galatasaray haberlerine tepki

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, adının Galatasaray ile anılmasına ilişkin, "Ben Bursaspor'un kontratlı teknik direktörüyüm. Burada olmaktan da çok mutluyum. Her şey bu kadar açık ve netken neden insanların bir şeyleri bulandırmaya çalıştığını anlamıyorum." dedi.

Fransız çalıştırıcı, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında 23 Aralık Cumartesi günü sahalarında Gençlerbirliği ile oynayacaklarını hatırlattı. 

Adının Galatasaray ile anılması 
Le Guen, "Tudor'un Galatasaray'dan ayrılmasının ardından isminizin sarı-kırmızılı takımla anıldığına dair haberler çıktı. Bunun için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise "Bu tarz karışıklıkları neden çıkarmak gerekiyor? İnsanlar neden böyle şeylere ihtiyaç duyuyorlar emin değilim. Bence her şey çok net. Ben Bursaspor'un kontratlı teknik direktörüyüm. Burada olmaktan da çok mutluyum. Her şey bu kadar açık ve netken neden insanların bir şeyleri bulandırmaya çalıştığını anlamıyorum." karşılığını verdi.

Takımda sakatlığı süren oyuncular ilgili yöneltilen bir soru üzerine deneyimli teknik adam, kendisinin de sağlık ekibinden bu konuda haber beklediğini ifade etti.

Le Guen, sakatlığı nedeniyle Badu'nun da bir süredir takımla çalışmaya çıkamadığını dile getirerek, "Cumartesi olma ihtimalini ben zor olarak değerlendiriyorum ama neden olmasın. Sağlık ekibimizle birlikte tekrar değerlendireceğiz. Belki yarın antrenmana çıkabilir." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #Bursaspor
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