Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen, "Galatasaray maçı kolay geçmeyecektir ama sezon biterken tabloda alacağımız yer açısından umutluyum." dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'la oynayacakları maça ilişkin, ''Galatasaray maçı kolay geçmeyecektir ama sezon biterken tabloda alacağımız yer açısından umutluyum." dedi.



Le Guen, Özlüce Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 12 maçlarının kaldığını ve her birinin takımı için dönüm noktası olacağını dile getirdi.



Puan tablosu açısından umudunu kaybetmediğini belirten Le Guen, şöyle konuştu:

''Galatasaray maçı kolay geçmeyecektir ama sezon biterken tabloda alacağımız yer açısından umutluyum. Lig puan tablosunun ilk bölümünde kendimizi konumlandırabileceğimize olan inancım, umudum devam ediyor. Bu yolda iyi geçen dönemimizin ardından tabii ki bazı zorluklar yaşadık. Devamlılık konusunda sıkıntılar yaşadık, daha sonrasında bazı oyuncularımızın eksikliği kadromuzda belirdi. Kaybettiğimiz maçlar dolayısıyla da öz güvenimizi yitirdik. Bence en hızlı şekilde geri kazanmamız gereken özelliğimiz öz güvenimiz olacak.''



"Üretken olmalıyız"

Sahalarında berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendiren Fransız teknik adam, şunları kaydetti:

"Pazar günkü sonuç beni hayal kırıklığına uğrattı ama oyun olarak hayal kırıklığına uğramadığımı daha önce de söylemiştim. Golü bulamadık ama savaşma ruhu sahadaydı. Oyuncularımızın oyun içindeki katılımı çok yüksekti. Daha etkili olmalıyız, ön tarafta daha fazla üretmeliyiz, üretken olmalıyız. Bunları anlıyorum ama bunlar şu an sahip olduğumuz temelin üzerine koyulabilecek şeylerdir, o yüzden umutluyum.''



"Beni ilgilendiren taraf sahanın içidir"

Kendisinin "savaşçı" bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Le Guen, şöyle devam etti:

''Tabii ki herkesin işine saygı duyuyorum. Sizlerin de işlerinize, ortaya koyduğunuz düşünceye saygı duyuyorum. Beni ilgilendiren taraf sahanın içidir. Herkes kendi işini yapmalı, dolayısıyla ben de kendi işimi yapmalıyım. Elimden geleni, oyuncularımla sahanın içinde savaşan bir takım ortaya koyma görevini yapmaya çalışıyorum. Her birinize saygı duyuyorum, benim işim saha içiyle alakalı ve ben umutluyum."



"Oyuncularım istifa etmemi isteselerdi durumlar değişik olabilirdi''

Paul Le Guen, futbolda kazanamamanın takım içinde bazı karışıklıklara neden olabileceğini anlatarak, şunları aktardı:

''Belki uzun süredir kazanamayan takım olduğumuz için iletişimi eskisi gibi yakalama konusunda belli zorluklar yaşıyor olabiliriz ama tabii ki bu sonuçlarla alakalı. Oyuncularımla aramda büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Onlarla aramda yanlış anlaşılmalara yer yok. Onlara da sorabilirsiniz, bunu onlar da düşünecektir. Bugün bulunduğumuz durumda onlar benim istifa etmemi isteselerdi durumlar değişik olabilirdi ama onlarla da konuşabilirsiniz. Belki de yanılıyorum şu anda ama iletişimimizin iyi gittiğine inanıyorum. Ben kendi kritiğimi her zaman yaparım, buranın sorumlusuyum. Her gün kendi değerlendirmemi yapıyorum, umarım sizler de yapıyorsunuzdur."