Lebron James tarih yazdı: NBA’in en yaşlı triple-double yapan oyuncusu

Los Angeles Lakers’ın Dallas Mavericks’i 124-104 mağlup ettiği gecede, 41 yaşındaki LeBron James NBA tarihine geçti. Yıldız oyuncu, lig tarihinde "triple-double" yapan en yaşlı isim unvanını aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Lebron James tarih yazdı: NBA’in en yaşlı triple-double yapan oyuncusu
Yayınlanma:

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da Dallas Mavericks ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 124-104 galip ayrıldı.

Maçın en dikkat çeken ismi ise Lakers'ın süper yıldızı LeBron James oldu. Karşılaşmayı 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla tamamlayarak "triple-double" yapan James, tarihi bir rekora imza attı. 41 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla NBA tarihinde "triple-double" yapan en yaşlı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

LAKERS VE MAVERICKS CEPHESİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Lakers'ta tarihi gecede Rui Hachimura 21, Austin Reaves 18 ve Jaxson Hayes 16 sayı üreterek galibiyete katkı sağladı. Dallas Mavericks cephesinde ise Naji Marshall ve Max Christie 19'ar sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurken, Brandon Williams karşılaşmayı 17 sayıyla tamamladı.

Ligdeki bir diğer karşılaşma Utah’ta bulunan Delta Center’da oynandı. Portland Trail Blazers, konuk olduğu Utah Jazz’ı 135-119’luk skorla mağlup etti. Blazers adına sahneye çıkan Jrue Holiday, kaydettiği 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Takım arkadaşı Donovan Clingan ise 23 sayı ve 18 ribauntluk performansıyla "double-double" yaptı. Ev sahibi Utah Jazz’da Brice Sensabaugh 28 sayı üretirken; Ace Bailey, Kyle Filipowski ve Isaiah Collier 15’er sayıyla mücadele etti.

Gümrüklerde dev operasyon: 4.6 milyar liralık uyuşturucu ve ilaç ele geçirildiGümrüklerde dev operasyon: 4.6 milyar liralık uyuşturucu ve ilaç ele geçirildiGündem
13 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?13 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?Ekonomi
nba lebron james basketbol
Günün Manşetleri
4.6 milyar liralık uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi
300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Dolandırıcılara GSM hattı sağlamışlar!
93 vergi müfettişi gözaltına alındı
12 ilde organize suç örgütlerine jandarma darbesi
Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş!
Zeydan Karalar ve 5 kişi hakkında karar çıktı
İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Borsa İstanbul'da tarihi rekor
'Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır'
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
13 Şubat 2026 altın fiyatları 13 Şubat 2026 altın fiyatları
Gazete manşetleri 13 Şubat Cuma Gazete manşetleri 13 Şubat Cuma
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Antalya'da fırtına ve sağanak nedeniyle 7 ilçede okullar tatil edildi Antalya'da fırtına ve sağanak nedeniyle 7 ilçede okullar tatil edildi