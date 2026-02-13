Lebron James tarih yazdı: NBA’in en yaşlı triple-double yapan oyuncusu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da Dallas Mavericks ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 124-104 galip ayrıldı.

Maçın en dikkat çeken ismi ise Lakers'ın süper yıldızı LeBron James oldu. Karşılaşmayı 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla tamamlayarak "triple-double" yapan James, tarihi bir rekora imza attı. 41 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla NBA tarihinde "triple-double" yapan en yaşlı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

LAKERS VE MAVERICKS CEPHESİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Lakers'ta tarihi gecede Rui Hachimura 21, Austin Reaves 18 ve Jaxson Hayes 16 sayı üreterek galibiyete katkı sağladı. Dallas Mavericks cephesinde ise Naji Marshall ve Max Christie 19'ar sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurken, Brandon Williams karşılaşmayı 17 sayıyla tamamladı.

Ligdeki bir diğer karşılaşma Utah’ta bulunan Delta Center’da oynandı. Portland Trail Blazers, konuk olduğu Utah Jazz’ı 135-119’luk skorla mağlup etti. Blazers adına sahneye çıkan Jrue Holiday, kaydettiği 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Takım arkadaşı Donovan Clingan ise 23 sayı ve 18 ribauntluk performansıyla "double-double" yaptı. Ev sahibi Utah Jazz’da Brice Sensabaugh 28 sayı üretirken; Ace Bailey, Kyle Filipowski ve Isaiah Collier 15’er sayıyla mücadele etti.