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Leipzig Nkunku'yu transfer etti

Alman ekibi, Paris Saint-Germain'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Nkunku 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Leipzig Nkunku'yu transfer etti
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, Fransız futbolcu Christopher Nkunku'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Paris Saint-Germian takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Fransız futbolcu, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

Nkunku, Paris Saint-Germain'de tüm kulvarlarda 78 maça çıktı ve 11 gol attı.

Kaynak: AA
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