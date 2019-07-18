Leipzig Nkunku'yu transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, Fransız futbolcu Christopher Nkunku'yu transfer etti.Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Paris Saint-Germian takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Fransız futbolcu, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.
Nkunku, Paris Saint-Germain'de tüm kulvarlarda 78 maça çıktı ve 11 gol attı.
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