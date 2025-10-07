Leroy Sane Oktoberfest’te sinirlerine hakim olamadı! “Galatasaray’a hakaret ettiler, dayanamadım!”

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen ünlü Oktoberfest festivalinde gergin anlar yaşadı. Bild gazetesinin haberine göre, pazar gecesi saat 23.00 sıralarında festivalin şarap çadırında bulunan Sane, bazı taraftarların kendisine ve Galatasaray’a yönelik hakaret içeren sözleri sonrası tartışmaya girdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Sane, kendisini kışkırtan taraftarlara sert tepki gösterdi. Kısa süreli bir arbede yaşanırken, güvenlik görevlileri olayın büyümesini önlemek için hızlıca müdahale etti.

“TAHRİK EDİLDİM, HAKARETE UĞRADIM”

Yaşananların ardından Alman basınına konuşan Leroy Sane, olayı şu sözlerle anlattı: “Festival çadırında uzun süre şahsen tahrik edildim ve hakarete uğradım. Takımım Galatasaray da hakarete uğradı. Ortam gerildi ve itildim. Kısa bir arbede yaşandı. Açıkçası, o anda daha sakin tepki vermeli ve daha rahat bir tavır takınmalıydım: Bunun farkındayım ve bu bana bir ders olacak.”

Bild’in haberine göre, olay festivalin en kalabalık alanlarından biri olan şarap çadırında yaşandı. Alman yıldız, kendisine yönelik alaycı ifadeler ve aşağılayıcı sözler karşısında sakinliğini korumakta zorlandı. Görgü tanıkları, futbolcunun “alaylara sert şekilde karşılık verdiğini ve birkaç kişiyi ittiğini” söyledi.

29 yaşındaki futbolcu, son haftalarda hem saha içinde hem dışında zorlu bir dönem geçiriyor. Galatasaray formasıyla beklenen performansı henüz sergileyemeyen Sane, ayrıca Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından son milli kadroya da çağrılmadı.