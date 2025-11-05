Leroy Sane’den eski kulübüne dönüş sinyali: “Schalke’ye dönmek heyecan verici olur”

Galatasaray'ın bu sezonki önemli transferlerinden biri olan Leroy Sane, Sky Sport’a verdiği röportajda geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayern Münih'ten bonservissiz olarak sarı-kırmızılılara katılan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye'de etkileyici bir performans sergilemesine rağmen Bundesliga'ya dönme ihtimalini dışlamadı.

Schalke altyapısında yetişen Sane, 2016'da Manchester City'ye transfer olmuş, ardından 2020'de Bayern Münih'e katılmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Almanya'dan ayrılan yıldız futbolcu, kariyerinin başladığı kulüp olan Schalke’ye hâlâ derin bir bağlılık hissettiğini söyledi.

Çocukluk kulübüne geri dönme fikrini "heyecan verici" olarak tanımlayan Sane, bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini de kabul etti. Sane, "Orada harika zamanlar geçirdim. O statta oynamak her zaman büyük keyifti – profesyonel futbol kariyerimdeki ilk adımdı. Bu yüzden temelde her şeye açığım. Elbette bu çok güzel bir hikâye olurdu. Yolumun nereye çıkacağını göreceğiz. Bir gün böyle bir fırsat olursa, kesinlikle sıcak bakarım" şeklinde konuştu.

Sane, Kicker’a verdiği demeçte ise konuyu esprili bir dille noktaladı: “Bunun harika bir hikâye olacağını düşünüyorum ama hâlâ vaktim var. Daha 30 yaşıma yeni giriyorum!”

GORETZKA İLE SCHALKE SOHBETİ

Sane ayrıca, eski Bayern Münih takım arkadaşı olan Leon Goretzka ile de sık sık Schalke günlerinden konuştuklarını belirtti: “Geçenlerde Leon Goretzka ile bunun üzerine konuştuk. Schalke’de işlerin şu anda çok iyi gitmesine gerçekten seviniyorum. Sezona güçlü başladılar ve zirvedeler. Umarım bu böyle devam eder. Taraftarla takım arasında harika bir bağ var ve son yıllarda inanılmaz sadakat gösterdiler. Her maçta tribünleri doldurmaları gerçekten etkileyici. Umarım önümüzdeki sezon Bundesliga’ya geri dönerler.”

Sane, Schalke altyapısında yetiştikten sonra 2014’te A takıma yükselmiş, iki yıl sonra ise Manchester City’ye transfer olmuştu. O dönemde Avrupa kupalarında mücadele eden Schalke, sonraki yıllarda büyük bir düşüş yaşamış ve 2. Bundesliga’ya kadar gerilemişti. Kulüp, bu sezon 2. Bundesliga'da 11 maç sonunda ikinci sıraya yükselerek yeniden toparlanma sinyalleri veriyor.

"İSTANBUL'DA BAŞLARDA İŞLER PLANLADIĞIM GİBİ GİTMEDİ"

Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Bayern Münih’ten Galatasaray’a transferi sonrası yaşadığı adaptasyon sürecine de değindi. Türkiye’deki ilk haftaların zor geçtiğini belirten Sane, artık takıma alıştığını söyledi.

İstanbul macerasına yavaş bir başlangıç yapan Sane, ilk dönemde ilk 11’de istikrarlı bir şekilde forma şansı bulmakta zorlanmış, hatta Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool’u 1-0 yendiği tarihi maçta yedek kulübesinde kalmıştı.

Saha dışında ise Oktoberfest döneminde, kalabalık bir bira çadırında bazı Bayern taraftarlarının provokasyonuna uğradığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ancak 29 yaşındaki futbolcu, artık ritmini bulduğunu şu sözlerle ifade etti: “Öncelikle ortama alışmam gerekiyordu. Bir uyum dönemi geçirdim, bu yüzden başlarda sahada işler planladığım gibi gitmedi. Takım arkadaşlarımı tanımam, onların da beni tanıması, sahada nasıl iletişim kuracağımızı, nasıl birlikte oynayacağımızı öğrenmem gerekiyordu. Bu biraz zaman aldı. Ama son maçlarda performansımdan ve oyunumdan gerçekten memnunum. Bu ivmeyi sürdürmek ve devam etmek istiyorum.”