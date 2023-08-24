Leyla Özkan Türkiye Şampiyonu!

Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası finallerinde Düzceli sporcu Leyla Özkan Türkiye Şampiyonu oldu.

Leyla Özkan Türkiye Şampiyonu!
Son Güncelleme:

20-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası, 9-11 yaş grubundaki 105 erkek ve 106 kız sporcuyla gerçekleşti.

LEYLA ÖZKAN TÜRKİYE ŞAMPİYONU!

Sinop Merkez Yeni Spor Salonu’nda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası finallerine antrenör Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporcu Leyla Özkan 160 cm boyda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Leyla Özkan Türkiye Şampiyonu! - Resim : 1

Trabzonspor Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yenilediTrabzonspor Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yenilediSpor
# Türkiye şampiyonu # teakwando
Çok Okunanlar
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Türkiye'nin BRICS üyeliği!
Türkiye'nin BRICS üyeliği!
Öne Çıkanlar BRICS'te Tarihi Karar! 6 Yeni Üye Katıldı! Dünya Dengeleri Değişiyor! - Ulusal Kanal BRICS'te Tarihi Karar! 6 Yeni Üye Katıldı! Dünya Dengeleri Değişiyor! - Ulusal Kanal 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? 2023 Güncel Durum! 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? 2023 Güncel Durum!