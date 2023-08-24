Leyla Özkan Türkiye Şampiyonu!

20-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası, 9-11 yaş grubundaki 105 erkek ve 106 kız sporcuyla gerçekleşti.

LEYLA ÖZKAN TÜRKİYE ŞAMPİYONU!

Sinop Merkez Yeni Spor Salonu’nda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası finallerine antrenör Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporcu Leyla Özkan 160 cm boyda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.