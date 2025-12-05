Lider Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlıyor: Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 15. hafta mücadelesinde sahasında Samsunspor’u konuk ediyor.
Ligde topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 25 puanla 5. sırada kendine yer bulan Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u Rams Park'ta konuk ediyor.
Son hafta Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Sarı-Kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak liderliğini perçinlemek isterken; Samsunspor ise zorlu İstanbul deplasmanından puan çıkararak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma bu akşam 20.00'de Rams Park'ta oynanacak.
Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
İLK 11’LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Uğurcan Çakır, D. Sanchez, M. Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, L. Torreira, G. Sara, L. Sane, İlkay, Barış Alper, V. Osimhen.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, T. Borevkovic, R. van Drongelen, L. Tomasson, A. Makoumbou, Emre, C. Holse, Eyüp, A. Musaba, C. Ndiaye.