Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Yıldırım, EuroBasket 2019 B Grubu'nda Polonya ve Belarus ile karşılaşacak A Milli Takım'ın, iki maçı da kazanıp, grup lideri olarak şampiyonaya katılacağına inandığını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EuroBasket 2019) B Grubu'nda Polonya ve Belarus ile karşılaşacak A Milli Takım'ın, iki maçı da kazanıp, grup lideri olarak şampiyonaya katılacağına inandığını söyledi.



Milli takımın, 17 Kasım Cumartesi günü Polonya ile deplasmanda 21 Kasım Çarşamba günü ise Belarus'la Kayseri'de yapacağı son iki maç öncesi Tryp By Wyndham İstanbul Airport Otel'de medya günü gerçekleştirildi.



Haluk Yıldırım, gruptaki 4 karşılaşmayı da kazandıklarını hatırlatarak, "İki maçımız kaldı. Takımımız dün toplandı. Hazırlıklara başladık. Şu anda lideriz. Polonya ve Belarus maçlarını kazanıp, grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Şu an FIBA sıralamasında milli takımımız 6. sırada. Hedefimiz ilk 5 içine girebilmek. Bu maçlar da sıralama için önemli. Kayseri halkını da Belarus maçına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Belarus maçının Kayseri'de olmasının önemine de dikkati çeken Yıldırım, "Kayseri kadın basketboluna yıllardır yatırım yapıyor. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun kararıyla Kayseri'de oynamaya karar verdik.

Biletlere de büyük bir ilgi var. Milli takımımızı desteklesinler, bizim için de büyük moral olacak. Kayseri'yi de bir başlangıç olarak görüyoruz, diğer şehirlere de takımımızı götüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Horasan: "Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz"



A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, Polonya ve Belarus'la iki önemli maç oynayacaklarını dile getirdi.



Çalışmalara dün başladıklarını aktaran Horasan, "İki çok önemli karşılaşmamız var. Buradan iki galibiyet alıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Oyuncularımız milli takımın önemini biliyorlar. Burada şevkle çalışan insanlar var. Amacımız bu iki maçı da kazanıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmak." diye konuştu.

