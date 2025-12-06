Ligde nefes kesen mücadele: Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta mücadeleleri devam ederken, küme düşme hattından uzaklaşma çabası veren Konyaspor, deplasmanda güçlü bir performans sergileyen Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki bu karşılaşma bugün saat 17:00'da başlayacak.

Maç, Konyaspor'un evi olan Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Futbolseverler, bu heyecan dolu 90 dakikayı beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izleyebilecekler.

TAKIMLARIN FORM DURUMU NASIL?

Her iki takım da ligin ilk bölümünde istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı. 14. hafta sonunda Konyaspor, topladığı 15 puanla kendine 11. sırada yer bulurken; Çaykur Rizespor ise aynı puanla averajla hemen arkasında, 12. sırada bulunuyor.

Konyaspor son 5 maçlık form tablosunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak düşüş yaşadı. Son galibiyetini Türkiye Kupası'nda Muşspor'a karşı alırken, ligde üst üste puan kayıpları yaşadı.

Çaykur Rizespor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet kaydetti. Ligde Pendikspor'u 6-1 gibi farklı bir skorla yenerek moral bulmuş olsalar da, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 5-2'lik mağlubiyet dikkat çekiyor.

Konyaspor Muhtemel 11:

Y. Fofana, C. Hojer, Samet, A. Mocsi, Taha, Q. Laçi, G. Papanikolaou, A. Zeqiri, J. Rak-Sakyi, I. Olawoyin, A. Sowe.

Çaykur Rizespor Muhtemel 11:

Bahadır, Guilherme, Utku, Uğurcan, Y. Andzouana, E. Bardhi, M. Bjorlo, Melih, Pedrinho, Jin-Ho Jo, Umut.

konyaspor Çaykur Rizespor
