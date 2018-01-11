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“Ligin ikinci yarısına iyi başlamak önemli“

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Açıkgöz: "Antalya'da çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz"

“Ligin ikinci yarısına iyi başlamak önemli“

 Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, Antalya'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.


Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır Antalya Belek'te kamp yaptıklarını, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarının çok iyi gittiğini ifade etti.
Takımda morallerin yerinde olduğunu aktaran Açıkgöz, "Sezonun ilk yarısını iyi geçirmedik. Şimdi ligde kalma mücadelesine başlıyoruz. Bu nedenle hem hazırlıklar hem de transfer önemli. Her iki konuda da titiz bir çalışma yürütüyoruz. Antalya'da çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak önemli. Günde iki idmanla istediğimiz seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdilik her şey yolunda. İkinci yarıda ilk maçımız sahamızda Gençlerbirliği ile olacak. Bu maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına değinen Açıkgöz, "Takımdan ayrılan futbolcular oldu. Onların yerine bazı transferler de yaptık. Herve Kage, Ergin Keleş ve Adam Stahl aramıza katıldı. Bizimle çalışmalara başladı. Bazı isimlerle görüşmeler de devam ediyor. Uzun süredir sakat olan Dany Nounkeu takımla çalışıyor. Onun da aramıza dönmesi bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #süper lig #Levent Açıkgöz #kardemir karabükspor #futbol
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