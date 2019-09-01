Sinciang'a dair her şey bu ekte!
Sinciang'a dair her şey bu ekte!
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Türk kadınını dünyada temsil etti
Türk kadınını dünyada temsil etti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Lille deplasmanda mağlup

Fransa Ligi'nde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu

Lille deplasmanda mağlup

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın kırmızı kart gördüğü maçta Reims'e 2-0 yenildi.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in Lille formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı dördüncü hafta mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Karşılaşmanın 52. dakikasında Yusuf Yazıcı, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Reims, 73. dakikada Moussa Doumbia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 90. dakikada Remi Oudin ağları sarsarak skoru 2-0 yaptı ve Reims maçtan galip ayrıldı.

Lille bu mağlubiyetle 6 puanda kalırken, Reims puanını 7'ye yükseltti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yusuf Yazıcı #Lille #Ligue 1 #Fransa Birinci Futbol Ligi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.