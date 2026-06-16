Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda 200. milli maçına çıkmaya hazırlanıyor

EN ÇOK HANGİ ÜLKELERE GOL ATTI?

Milli takım kariyeri boyunca sergilediği performansla dikkat çeken tecrübeli futbolcunun gol yollarındaki en belirgin rakibi Bolivya oldu. Bugüne kadar Bolivya'ya karşı 12 kez sahaya çıkan yıldız isim, bu maçlarda fileleri 11 kez havalandırdı. Bu istatistiği, 7'şer gol kaydettiği Ekvador ve Venezuela izliyor.