Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda 200. milli maçına çıkmaya hazırlanıyor
Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'ndaki Cezayir karşılaşmasında forma giymesi durumunda milli takım kariyerinin 200. maçına çıkarak tarihi bir eşiği geride bırakacak.
2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken, Arjantin ile Cezayir arasında oynanacak mücadele yeşil sahalarda nadir görülen bir kilometre taşına sahne olacak.
Kariyeri boyunca sayısız rekor kıran 38 yaşındaki Arjantinli efsane, bu karşılaşmada görev alması halinde milli formayı tam 200. kez sırtına geçirecek.
EN ÇOK HANGİ ÜLKELERE GOL ATTI?
Milli takım kariyeri boyunca sergilediği performansla dikkat çeken tecrübeli futbolcunun gol yollarındaki en belirgin rakibi Bolivya oldu. Bugüne kadar Bolivya'ya karşı 12 kez sahaya çıkan yıldız isim, bu maçlarda fileleri 11 kez havalandırdı. Bu istatistiği, 7'şer gol kaydettiği Ekvador ve Venezuela izliyor.
Güney Amerika'nın iddialı ekiplerinden Uruguay'a karşı ise 13 karşılaşmada forma giyip 6 gol üretti. Avrupa temsilcisi Estonya ile oynanan tek karşılaşmada rakip ağlara gönderdiği 5 gol, milli takım istatistikleri arasında unutulmaz bir performans olarak yer alırken, Guatemala da kendisinden 5 gol yiyen rakipler listesinde bulunuyor.
Koleksiyonundaki kupa eksikliklerini son yıllarda peş peşe kazandığı şampiyonluklarla gideren Messi, ilk büyük uluslararası zaferini 2021 yılında kaldırılan Copa América ile yaşadı.
Hemen ardından Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sahneye çıkarak 7 gol ve 3 asistlik performansıyla Arjantin'in 36 yıl süren şampiyonluk hasretini dindiren kadroda başrol oynadı.
Bu başarının ardından hız kesmeyen oyuncu, 2024 Copa América'da da şampiyonluğa ulaşarak ülkesiyle kazandığı uluslararası kupaları taçlandırdı.