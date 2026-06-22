Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu!

Lionel Messi, 2026 Erkekler Dünya Kupası'nda Avusturya filelerini havalandırarak turnuva tarihindeki 17. golüne ulaştı. 38 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu skorla Miroslav Klose'nin rekorunu tarihe gömdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu! - Resim: 1

Arjantin - Avusturya karşılaşmasında sahaya çıkan Lionel Messi, Avusturya karşısında 38. dakikada golü buldu.

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Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu! - Resim: 2

38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kaydettiği bu skorla futbol tarihine yeni bir sayfa yazdı.

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Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu! - Resim: 3

Turnuva kariyerindeki toplam 17. golüne ulaşan Messi, FIFA Erkekler Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

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Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu! - Resim: 4

KLOSE'NİN 12 YILLIK REKORU TARİHE KARIŞTI

Daha önce bu alandaki rekor, 16 golle Olimpiyat altın madalyalı futbolcu Miroslav Klose'ye aitti. Klose'nin uzun süredir elinde tuttuğu gol krallığı rekoru, Messi'nin 17. golü kaydetmesiyle geride kaldı.

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Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu! - Resim: 5

Avusturya mücadelesi tecrübeli oyuncunun turnuva tarihindeki 28. maçı olurken, halihazırda elinde bulundurduğu FIFA Dünya Kupası'nda en çok forma giyme rekoru da böylece geliştirilmiş oldu.

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