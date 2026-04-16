Lionel Messi, o İspanyol kulübünü satın aldı!
Dünya futbolunun en çok kazanan futbolcularından Lionel Messi, İspanya'da mücadele eden bir kulüp takımını satın aldı
Lionel Messi, İspanya 3. Lig ekiplerinden UE Cornella’nın hisselerinin yüzde 100’ünü satın alarak kulüp sahibi oldu.
Kariyerine Inter Miami’de devam eden Arjantinli oyuncu, bu yatırımıyla birlikte profesyonel futbolculuk kariyerine yönetimsel bir boyut ekledi.
Satın alma operasyonunun merkezinde, kulübün Barcelona şehrine yakınlığı ve altyapı potansiyeli yer alıyor. Messi’nin yatırım planı doğrultusunda şu adımların atılması bekleniyor:
Tesisleşme Hamlesi: Mevcut altyapı tesislerinin modernizasyonu ve teknik kapasitesinin artırılması.
Akademi Odaklılık: Bölgedeki genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik yerel geliştirme programlarının güçlendirilmesi.
Cristiano Ronaldo gibi diğer profesyonel oyuncuların geçmişteki benzer ticari girişimleriyle paralellik gösteren bu hamle, futbol dünyasındaki yatırım trendlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Cornella yönetimi, devir teslim süreciyle birlikte kulübün idari yapısında yeni bir planlamaya geçileceğini duyurdu.